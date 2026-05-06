元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が６日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。同日の中日戦に先発し、球団６０年ぶりの３試合連続完封を達成した阪神・高橋遥人投手を絶賛した。高橋は４回まで２安打。５回以降は１人の走者も出さず、ほぼ完璧な投球だった。２試合連続無四球の快投に、高木豊氏は内容も評価した。「追い込むのがめちゃくちゃ早いわ。３球で必ず追い込んでる感じがする。それも打てない、手が出ないとこ