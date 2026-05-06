【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円74銭円高ドル安の1ドル＝156円10〜20銭を付けた。これに先立つアジア市場では、日本政府、日銀が円安進行を阻止するため、為替介入に踏み切ったのではないかとの観測が出て、一時、155円台前半まで円が買われた。