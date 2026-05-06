◇明治安田J1百年構想リーグ第14節柏0―1浦和（2026年5月6日埼玉スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はアウェーで柏に1―0で勝利。成績不振によるマチェイ・スコルジャ前監督の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督は就任から3連続完封で3連勝を飾った。MF中島翔哉が決勝弾をアシストして勝利に貢献。後半13分に右サイドからクロスを送り、ニアサイドに走り込んだMF渡辺凌磨の頭にピタ