「日本選手権・Ｇ１」（６日、平塚）古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が単騎戦で縦横無尽の走りを披露。最終ホーム６番手から内を突いて真杉匠（栃木）をさばき３番手を確保。番手まくりを放った吉田拓矢（茨城）を追いかけ、ゴール前で一気に踏み込んで１着。日本選手権初優勝を４連勝の完全Ｖで達成した。Ｇ１制覇は２０２４年の𥶡仁親王牌以来、通算９回目。２着には吉田、３着には真杉が入った。現代競