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米１０年債利回りは４．３５０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:35）（日本時間21:35）（%） 米2年債 3.868（-0.072） 米10年債4.350（-0.074） 米30年債4.934（-0.054） ドイツ2.997（-0.066） 英国4.944（-0.117） カナダ3.527（-0.081） 豪州4.952（-0.019） 日本2.504（-0.013） ※米債以外は10年物