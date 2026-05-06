簡単すぎる！材料2つで作れるケーキ ケーキ作りに準備する材料といえば、粉類、卵、砂糖、生クリームなど、作るケーキにもよりますが数種類を用意しますよね。今回は、なんと材料2つで作れるケーキをご紹介！あっという間に作れる一品をチェックしてみて。 バナナ×ホットケーキミックスチョコレート×卵クリームチーズ×ホワイトチョコ市販の蒸しケーキ×スライスチーズ材料2つだから、あっという間に作れる バナナケーキ、ガ