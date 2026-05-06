子どもができてから言い方がキツくなった…それ自体は図星でした。でもそれは、妻が意地悪になったのではなく、本当のことを言わないと伝わらなくなったからかもしれません。ようこは静かに、でも確かに、夫と向き合う時が来たと感じたのです。>>【まんが】私は夫との未来を諦めない(ウーマンエキサイト編集部)