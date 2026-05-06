アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意に近づいていると、アメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は6日、複数の情報筋の話として、アメリカ側が戦闘終結と、より詳細な核交渉の枠組みの設定のための覚書について、イランと合意に近づいているとみていると伝えました。覚書は1ページ14項目で、イランが核濃縮の一時停止を約束することや、アメリカがイランへの制裁や資産凍結を解除することが含まれる