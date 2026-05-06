6日朝、福島県の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故がありました。男子生徒1人が死亡したほか、後続の車とあわせ、26人が重軽傷を負っています。事故があったのは、福島県の磐越道上り線猪苗代インター・磐梯熱海インター間です。新潟市中央区にある北越高校、男子ソフトテニス部の部員を乗せて福島県へ向かう最中でした。北越高校によ