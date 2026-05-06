潟上市が発注した工事を巡り最低制限価格を漏らして入札を妨害したとして市の職員など男3人が逮捕されました。逮捕されたのは潟上市職員の菅原摂容疑者（55）と秋田市に本店を置き電気工事など手掛ける深沢電装の社長、深沢公一容疑者（54）、専務の鈴木公一容疑者（68）です。県警捜査二課などの調べによりますと菅原容疑者は去年3月25日に入札が行われた工事を巡り、2人と共謀の上、最低制限価格が税抜き1億2489万円であることを