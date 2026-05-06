2.5次元タレントグループ「SIXFONIA（シクフォニ）」が5、6日の両日、神奈川・Kアリーナ横浜でグループ史上最大規模のアリーナツアー「RAGE」の横浜公演を開催した。同所では2日間でグループ史上最多の3万人を動員。会場と魂をぶつけ合った。福岡、宮城などを巡り6日に迎えた千秋楽。冒頭は、怒りと熱狂をテーマにしたツアーのリード曲「RAGE」で幕を開けた。激しいサウンドに合わせ一気にヒートアップ。メンバーが「来たぞ、K