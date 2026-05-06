【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権が５日、民間船舶のホルムズ海峡通過を支援する作戦を突如中止したのは、作戦に対するイランの強い反発を見通せていなかったためとみられる。米政権は戦闘が長期化しているとの批判を避けたい考えだが、戦闘終結に向けた両国の隔たりは大きいとみられ、先行きは不透明だ。米政権が４日に開始した作戦「プロジェクト・フリーダム」は、米海軍の艦艇が船舶の近くを航行し、機雷の敷設