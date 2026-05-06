秋田県潟上市にあるサッカー場の照明改修工事を巡り、条件付き一般競争入札の最低制限価格を業者側に漏らしたとして、県警は6日、官製談合防止法違反と公競売入札妨害の疑いで、市の教育総務課長菅原摂容疑者（55）＝潟上市昭和大久保＝を逮捕した。また公競売入札妨害の疑いで、電気工事会社「深沢電装」の社長深沢公一容疑者（54）＝秋田市新屋日吉町＝ら2人も逮捕した。菅原容疑者の逮捕容疑は都市建設課長だった昨年3月