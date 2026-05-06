歌手の小柳ルミ子（73）が、6日放送のTOKYOFM「TOKYOFMホリデースペシャル『昭和ゴールデンHITS100』（後3・00）に出演し、宝塚音楽学校時代のエピソードを披露した。昨年で100年を迎えた昭和時代の大ヒット曲を、ゲストとともに振り返る特番。30日に東京・日本武道館で開催される「昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS100inOrchestra〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」に出演する宝塚のレジェン