現代のイヌはオオカミより脳が小さいことが知られています。これは家畜化に伴う変化のひとつと考えられてきましたが、イヌの脳がいつごろから小さくなっていったのかについては議論が続いていました。古代のイヌやオオカミの頭蓋骨を調べた研究により、イヌの脳がいつごろからオオカミより小さくなったのかを探る手がかりが示されています。Brain size reduction in dogs was already established at least by the Late Neolithic