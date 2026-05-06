◆プロボクシング▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦〇中野幹士（ＴＫＯ４回５８秒）レラト・ドラミニ●（６日、後楽園ホール）ＷＢＯ世界フェザー級４位・中野幹人（３０）＝帝拳＝が、約６か月ぶりの再起戦を豪快なＴＫＯ勝利で飾った。ＩＢＦ世界フェザー級５位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝から３度のダウンを奪い、４回ＴＫＯ勝ち。世界ランカー対決を制し「不安だった。勝つイメージがわいてこなか