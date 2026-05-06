お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。の妻でタレントの本郷杏奈が第２子出産を報告した。本郷は６日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださる皆様へご報告ですホンマでっか！？ＴＶでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と記し、第２子の写真をアップ。「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無