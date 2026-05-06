サッカー日本代表ＤＦ長友佑都の妻で、４児の母のタレント・平愛梨が６日までに自身のＳＮＳを更新。お笑い芸人やタレントらとの食事会の様子を公開した。平はインスタグラムに「みんな集合外食Ｄａｙ」と書き始めると、お笑い芸人・たんぽぽの川村エミコやタレントの鈴木奈々、武井壮らと食事会をした様子の写真などをアップ。続けて「もう気づいたら２週間も経ってたことにビックリ！！ずっと『行きましょう！』と言って中々