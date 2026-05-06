アメリカのトランプ大統領は6日、イラン側が交渉でアメリカ側の提案に合意すれば、イランに対する軍事作戦は終了すると表明しました。一方で、イラン側が合意しなければ、「以前よりはるかに激しい」攻撃を再開すると警告しています。