女優の志田未来（32）が6日、自身のインスタグラムを更新。推しの女性アイドルグループ「FRUITSZIPPER」のアリーナツアーに参戦したことを報告し、「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』横浜公演、東京公演と参戦してきました」と報告。「新曲も盛りだくさんで、パワーに溢れててとっても可愛くて、幸せな時間でした！」と振り返った。自身が送ったフラワースタンドの前などでの写真を公開。「みん