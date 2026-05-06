お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんと、タレントの本郷杏奈さんが各々自身のインスタグラムを更新。本郷さんが第２子を出産したことを発表しました。 【写真を見る】【 EXIT・りんたろー。& 本郷杏奈 夫妻 】第２子誕生を報告「新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！バンザーイ」りんたろー。さん歓喜【全文】りんたろー。さんは、フジテレビの「ホンマでっか！？TV」のSNSリンクを貼り付け「さんま