松阪競輪のスポーツニッポン賞は6日、第12RでS級決勝が行われ、久田裕也（26＝徳島）が室井蓮太朗の捲りに乗って大外一気。1年ぶり5回目のS級優勝で復活ののろしを上げた。棚瀬がS合戦を制して棚瀬―坂口―森田―村上―室井―久田―梅崎で周回。上昇した室井が赤板過ぎにインを切ると、その上を森田―村上―梅崎で通過。打鐘を目がけてスパートした棚瀬を森田が突っ張る。その踏み合いは最終バックまで続いた。こうなると徳島