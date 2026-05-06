◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦●王者・藤田健児（７回ＴＫＯ）同級９位・武藤涼太〇（６日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級タイトルマッチで、挑戦者の同級９位・武藤涼太（２１）＝松田＝が５度目の防衛に挑んだ王者・藤田健児（３２）＝帝拳＝を７回２分１３秒ＴＫＯで下し、新王者に輝いた。ＷＢＯ世界同級１位にもラン