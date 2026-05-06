元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、スタイル抜群のショートパンツ・コーデを披露した。中川アナは６日までに自身のインスタグラムを更新。「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日ＢｅｒＢｅｒＪｉｎＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥのオープン初日に並んでゲットしました」と記し、デニムのショートパンツにスタンフォード大のロゴが入ったトレーナー、ミニトートを持った“キャンパスコー