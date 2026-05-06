◇セ・リーグヤクルト5―0巨人（2026年5月6日東京D）ヤクルトの先発左腕・山野太一が両リーグ単独トップとなる今季5勝目を挙げた。6回を5安打無失点。自己最多だった昨季の勝ち数に今季6試合目で早くも並び「やはり勝ち星はうれしい。オフからやってきたことが間違いじゃなかった」と喜んだ。同じ4勝を挙げていた巨人の左腕・竹丸との投げ合いで、落ち着いたマウンドさばきを見せた。唯一のピンチは2―0の4回。2死満