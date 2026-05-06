レースクイーン（レースアンバサダー）の有栖未桜（32）が6日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。桃のスタンプを添えて、「明日は奈良で会おうねっ」とつづり、美ヒップ＆美脚際立つブルーのひもビキニ姿の振り向きショットを公開した。この投稿に「スタイル良いし可愛い」「超可愛いです」「素晴らしいです」「美しい」などのコメントが寄せられている。