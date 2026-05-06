杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は６日、ヤクルト戦（東京ドーム）に先発し今季２敗目となった竹丸和幸投手（２４）について「最後は出し切って打たれたのでね。そこは責めれないですよね」と評した。竹丸は初回の１球目、先頭・並木への直球をいきなり左翼スタンドへ運ばれ、公式戦では初被弾。０―３の７回には連打で二死二、三塁から鈴木叶に２点適時打を浴びて、５点差に突き放された。最後の打者となった鈴木叶との対