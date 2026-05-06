お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。共演者の発言にイラッとする場面があった。この日は、「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトークを展開。加齢医学評論家で医師の岡本宗史氏が紫外線対策に効果的な食べ物としてトマトを紹介する中で、おもむろに小杉に対して「さらに言うと、小杉さん、トマトはハゲにも効きます」と