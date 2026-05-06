お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、番組内で第2子女児誕生を報告した。インスタグラムでも立ち合いの様子などを公開し、思いをつづった。妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）も自身のインスタグラムで出産を報告した。「『ホンマでっか！？TV』でさんまさんが言ってくれたのですが、新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！バンザーイ」