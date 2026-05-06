S2「第40回東京湾カップ」が6日、船橋競馬場で行われ、4番人気ララメテオが昨年9月のデビュー戦以来となる勝利で重賞初制覇を飾った。久々の2勝目は鞍上の池谷、管理する酒井忍師に贈る記念すべき初タイトルとなった。3歳馬にはタフなコース設定の船橋1700メートル。この日、ひと鞍入魂の池谷を背に臨んだララメテオは激しい先行争いをよそに中団を悠々と追走。4角で先行勢の脚色が鈍る中、抜群の手応えで直線を迎えた。残り20