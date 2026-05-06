◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43WBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ10回戦武藤涼太（松田）《TKO7回2分13秒》藤田健児（帝拳）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）WBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級9位の挑戦者・武藤涼太（21＝松田）がアマ10冠でWBO―AP王者・藤田健児（32＝帝拳）に7回TKO勝ちし、新王者に輝いた。戦績は武藤が10勝6KO1敗1分け、初黒星を喫した藤田が10勝5KO