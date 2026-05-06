2026年5月6日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、北朝鮮のエリート層の子女が韓流ドラマや米国のアクション映画に夢中になったことを理由に死刑になるなど、外国文化への接触を望ましくないとする北朝鮮の現状について紹介した。記事は初めに、880人の脱北者を取材し、20年からの北朝鮮の辺境隔離政策の前後における死刑執行状況を調査したNGO「TJWG」の結果を紹介した。それによると、20年1月〜24年12月中旬の間