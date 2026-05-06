世界初の積載量1万台級自動車運搬船であるパナマ船籍の「グロービス（GLOVIS）」が5月4日午後、上海南港埠頭（ふとう）に接岸しました。同船は4月28日の進水・就航後、初めて上海港に寄港し、今回の航海では南港埠頭で3700台余りの各種乗用車・商用車を積み込み、海外へ輸送します。グロービスは中国船舶グループ傘下の広船国際と中船貿易が韓国のHMM海運のために建造した世界初積載量1万800台を積載できる自動車運搬船で、同種の