中国南部の広東省広州市で開催された第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が21日間の日程を終えて5月5日に閉幕しました。出展企業は3万2000社以上で、5月4日までの時点で、220の国や地域から過去最多である累計31万4000人のバイヤーが来場しました。今大会では、「専精特新（専門性、精細性、特色性、斬新性についての基準を満たすと認められた新興中小企業）」や「単項冠軍（特定の製品分野で世界トップシェアである企業）