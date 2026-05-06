負傷リスト入りしている今井が6日にマイナーでリハビリ登板アストロズの今井達也投手が、過酷なメジャーの環境への適応に苦しんでいる。「腕の疲労」による負傷者リスト（IL）入りから復帰を目指しているが、マイナーでのリハビリ登板でも制球難が続き、米メディアは「メジャーでの最初の1か月で期待が低下している」と厳しい評価を下している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のチャンドラー・ローム記者は5日（