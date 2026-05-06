FC町田ゼルビアは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第15節で横浜F・マリノスと町田GIONスタジアムで対戦。２−０で快勝した。この一戦で、54分に先制点を奪ったのがエリキだ。昌子源の右からの鋭いクロスを上手くトラップし、相手をかわしてシュートをゴールに流し込んだ。優れた得点への嗅覚で今季６点目をマークしたブラジル人FWは、「ゴールに行くまでの流れは非常に良かった。源や北斗（下田）、翔太（藤尾