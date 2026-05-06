また黒星が１つ増えた。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、10節・町田戦から５連敗の柏は、５月６日に浦和とホームで対戦。58分に渡邊凌磨のヘッド弾で失点。０−１で敗れ、これで６連敗となった。試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は次のように振り返る。「前半は浦和さんがいろいろと可変をして、３だったり４だったりとビルドアップのところを変えてきて、なかなか前からハイプレス