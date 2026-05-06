◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）西武が球団タイ記録となる「9打数連続安打」の猛攻。2回に一挙8点を奪い、西口監督も「よくつながって、よく点数を取ってくれた」とご満悦だった。2回1死から平沢、古賀悠が連続二塁打。さらに石井、滝沢も安打で続き、カナリオの四球を挟んで西川が左前適時打。なおも1死満塁で、渡部が左翼へ豪快な一発。2年目で初のグランドスラムに「最高。絶対に走者