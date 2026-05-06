お笑いコンビ・千鳥のノブがこのほど、姪でＢＭＸレーサーの早川優衣の結婚式に出席した。早川が６日にインスタグラムに新規投稿して、「乾杯の挨拶はノブおじちゃん」と挙式報告。「サプライズビデオメッセージまで用意してくれたり、、わたしも会場も大盛り上がりで嬉しかった〜！ゴルフトスもまさかのノブおじちゃんがゲット」と感謝を伝えて、相方・大悟からも祝福ビデオが届いたことを明かした。グレーを基調とした正装