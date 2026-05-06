◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセンサブマリーナ（牡５歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）はＣＷコースを４ハロンから単走。５０秒４―１１秒６でラストはシャープに伸びた。「先週に長めからしっかりやっているので、今日はいつも通りの調教。前走の状態が良かったですし、維持しています」と庄野調教師も納得の表情を浮かべた。前走の大