◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１５節川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）川崎は後半２８分のＭＦ脇坂泰斗（３０）の先制点が決勝点となり、東京Ｖを１―０で下した。２連敗中のチームに勢いをもたらしたのが、プロ初先発となった高卒ルーキーのＦＷ長璃喜（おさ・りゅうき、１８）だ。埼玉・昌平高から今季加入したドリブラーは、右サイドハーフで出場し、前半１分、ボールを受けるとそのままドリブル、クロスと繋