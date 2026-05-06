◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節柏０―１浦和（６日・三協フロンテア柏スタジアム）浦和は柏に１―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から３連勝、３試合連続完封を飾った。後半１３分、ＭＦ中島翔哉のクロスをＭＦ渡辺凌磨がヘディングで決めて先制。終盤は「プランＢ」として想定していた５バックに変更し、１点を守り切った。前節の千葉戦から先発４人を入れ替えて勝利をつかんだ田中監督は「前半からお互いボー