米四半期定例入札（リファンディング）規模は１２５０億ドルに設定、市場予想と一致 米財務省、５月１１日に５８０億ドルの３年債入札を実施 米財務省、５月１２日に４２０億ドルの１０年債入札を実施 米財務省、５月１３日に２５０億ドルの３０年債入札を実施 米四半期定例入札（リファンディング）規模は１２５０億ドルに設定、市場予想と一致