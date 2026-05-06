秋田朝日放送 秋田県潟上市が発注した工事の入札を巡り、最低制限価格を漏らしたなどとして、官製談合防止法違反などの疑いで潟上市職員の男（５５）が逮捕されました。 また、秋田市の会社役員２人が公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕されました。