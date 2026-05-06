ボートレース若松の「スポーツニッポン杯GW特選競走」は6日、第12Rで優勝戦が行われ、岡村慶太（38＝福岡）が冷静に逃げて勝利。独走戦に持ち込んで今年4回目のVを飾った。2着は展開を突いた奈須啓太。3着には瓜生正義が入った。慌てず騒がずの先マイで押し切った。3カドに引いた瓜生がスタートでややへこみ、その外の篠崎が握る展開に。2コースから今井も合わせて握ったが、岡村は突っ張るようにして先手を譲らなかった。「ホ