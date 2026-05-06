ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は6日、2日目が終了した。チルト3度で2走とも魅せた。田上凜（24＝大阪）は2日目4Rで大外から一気に捲って快勝。続く9Rは6コースから捲り差して先頭へ。三浦永理に道中で逆転されて2着だったものの見せ場をつくった。「三浦さんのプレッシャーを感じて失敗した」と悔しい表情を浮かべつつも「伸びが良かったし、旋回系も凄く良かった。全部が来ていた。日があると