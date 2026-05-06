◇セ・リーグ広島10―0DeNA（2026年5月6日横浜）広島の先発・栗林良吏は抜群の安定感だった。7回を82球。四死球なしの3安打無失点で3勝目を挙げ「リズムをつくるために、できるだけ守備の時間を短くしたかった」。テンポ良くDeNA打線を抑え、味方打線の猛攻を呼び込んだ。大量リードにも「点差は関係なく投げたかった。その意識が良かった」と隙は見せず。先発に転向した今季は開幕から好投を重ね、防御率はリーグ2位