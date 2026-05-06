昨年離婚したのだ▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。環境の変化が重なるこの時期は、働く親にとっても大きな節目です。外資系IT企業に勤める本城冴子さんは、仕事・家事・育児すべてに全力な完璧主義者。娘・琴美ちゃんのしつけにも一切の妥協はありません。そんな彼女の生活は、単身赴任から戻った夫によって一変します。マイペースすぎる夫は、家事も育児もノータッチ。娘とも向き合わず、2人目の話に