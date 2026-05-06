[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]ゴール裏に集うサポーターに向けて、豪快なシュートを打った。川崎フロンターレのMF脇坂泰斗は値千金の先制ゴール。この1点を守り切り、3試合ぶりの勝利を手にした。0-0で迎えた後半28分、相手のスローインから一気にカウンターを仕掛けた。左サイドからのスローインをDF三浦颯太がカットし、脇坂がさらに前線に飛ばす。FWラザル・ロマニッチが落としたボールを再び