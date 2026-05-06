介護の日常を現役ケアマネの視点で描いたケンさんの作品▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む年々更新される最高気温、災害級の気温など、夏の暑さが厳しさを増す昨今、高齢者にとって夏はまさに命の危険を伴う季節となっています。コミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常 記憶に残らない個人の記憶をたどる』の著者・現職ケアマネジャーのケンさん